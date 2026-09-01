Salute

Denise Pipitone, 22 anni dalla scomparsa. I genitori: “Continuiamo a lottare con amore e speranza con il desiderio più grande di poterti riabbracciare”

Redazione 3

Denise Pipitone, 22 anni dalla scomparsa. I genitori: “Continuiamo a lottare con amore e speranza con il desiderio più grande di poterti riabbracciare”

Mar, 01/09/2026 - 09:03

Condividi su:

“Amore nostro, dal 1° settembre 2004, il giorno in cui sei stata rapita quando avevi quasi 4 anni, la nostra vita è cambiata per sempre.” È quanto si legge nella nota a firma di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, rapita 22 anni fa a Mazara del Vallo e mai più ritrovata. “Da quel giorno continuiamo a lottare con amore e speranza, con il desiderio più grande di poterti riabbracciare e riportarti a casa” -continua la nota- “Denise, ovunque tu sia, vogliamo che tu sappia che non sei mai stata dimenticata. Il nostro amore per te non ha mai avuto confini e continueremo a cercarti finché non ti troveremo e finché non avremo quella risposta che aspettiamo da tanti anni. Denise, noi ti aspettiamo. Non smetteremo mai di cercarti”. (ITALPRESS)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta