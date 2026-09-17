Il marito della donna colpita a Prati: “Il cecchino gira libero e mia moglie è terrorizzata”

(Adnkronos) – "Mia moglie, reduce dalla operazione di ieri, è terrorizzata perché quel cecchino gira libero". E' uno sfogo amaro quello che affida all'Adnkronos Valerio Cutonilli, marito della donna colpita a un braccio dal 50enne Edoardo Ciardiello Crescimanno che le ha sparato con un fucile ad aria compressa dal balcone di casa sua. "Mia moglie è particolarmente provata", ribadisce. Stamane, in un post sul suo profilo social, che in queste ore si è riempito di messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione, l'uomo ha voluto "ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata a mia moglie Cristina", spiegando "il sentimento di terrore che la sta assalendo da questa notte". Da lunedì scorso, spiega, "viviamo una situazione molto difficile da spiegare". Il fatto è che il 50enne, che ieri sera si è costituito alla caserma dei carabinieri di Roma San Pietro confessando di essere l'autore del gesto che ha provocato una ferita al braccio della moglie di Cutonilli, la giornalista Cristina Stillitano, è stato denunciato a piede libero per lesioni e, a quanto sembra, sarebbe già tornato a casa. Da qui scatta quindi l'appello "a tutti quelli che non sono mossi da emotività, ma che a differenza di taluni hanno responsabile cognizione della situazione di pubblico pericolo che persiste nella zona Prati, ma che potrebbe trasferirsi altrove". Chiedendo di "non far calare l'attenzione su questa vicenda. Per il bene di tutti".

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