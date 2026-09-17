“Ho bisogno di un rene per il trapianto”, l’appello disperato su Facebook: uno sconosciuto diventa donatore

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Ha bisogno di un rene per un trapianto salvavita e, disperata, chiede aiuto su Facebook. Uno sconosciuto legge l'appello e le dona l'organo. E' la storia a lieto fine che coinvolge Karen Davey, 41 anni, nel Regno Unito. Dopo aver cercato una soluzione attraverso i canali istituzionali, la donna si è affidata ai social come ultima risorsa: "Non voglio lasciare la famiglia senza una madre", ha scritto Davey, mamma di 4 figli e nonna. Il messaggio è stato letto da Gary Summerfield, 60 anni, che non ha avuto dubbi. Ha verificato la propria compatibilità come donatore e ha contattato la paziente: il trapianto è stato effettuato a luglio. "Ho pensato che le servisse un rene più di quanto ne servissero due a me", ha spiegato il donatore alla Bbc. La signora Davey si è sottoposta quindi alla seconda operazione salvavita, visto che 10 anni fa aveva subìto un trapianto di cuore dopo essere stata colpita da un infarto devastante all'età di 31 anni. "Sapevo che i farmaci che prendevo dopo il trapianto di cuore avrebbero danneggiato i reni. Abbiamo cercato di tenere i dosaggi al minino, ma sapevamo che prima o poi avrei avuto bisogno di un trapianto di reni. E' difficile convivere con questa realtà", ha spiegato Davey. La funzionalità del rene era ampiamente compromessa quando la donna ha scoperto che nessuno, tra parenti e amici, poteva diventare un donatore. Quindi, la decisione di cercare un samaritano su Facebook. "La mia priorità sono i figli, voglio rimanere accanto a loro. Negli ultimi 10 anni, dopo il mio trapianto di cuore, hanno vissuto momenti difficili. Il trapianto di rene è diventato un nuovo ostacolo". A salvarla è intervenuto Summerfield, una guardia giurata. "Ho visto l'appello di Karen, parlava dei bambini. Ho pensato che avesse l'età di mia figlia. Il suo figlio più piccolo ha l'età di mio nipote: ho pensato che fosse una situazione terribile per i bambini. Se mia figlia si trovasse in una situazione del genere, cercherei ovunque un donatore. E vorrei che uno sconosciuto si facesse avanti. Per questo ho pensato che sarei stato un egoista se avessi ignorato l'appello", racconta l'uomo. Il donatore si è sottoposto agli esami necessari, anche psicologici. Quindi, il 15 luglio è stato eseguito il trapianto allo University Hospital of Wales di Cardiff. Dopo 6 ore, i due pazienti sono usciti dalla sala operatoria. "Per me, donare un rene è una delle 3 cose più importanti della mia vita insieme al matrimonio e ai figli", aggiunge Summerfield. "Tutti sanno cosa sta succedendo nel mondo in questo momento. A volte è un luogo terribile, ma vedere che esiste ancora della gentilezza dà davvero speranza", chiosa Matthew, marito della donna. "Non potremo mai ripagare Gary e la sua famiglia per ciò che hanno fatto, né per aver dato a Karen un'altra possibilità: la possibilità di fare la madre per i nostri figli e di vivere semplicemente la vita che merita. Lui le ha fatto il dono della vita".

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