Conte Spencer: “Stampa cancerogena, Harry e Meghan trattati come mia sorella Diana”

(Adnkronos) – Il rapporto tra la stampa e il principe Harry e Meghan Markle "ricorda" il modo in cui i media trattarono la principessa Diana. Lo ha detto il fratello Earl Spencer in un'intervista alla Bbc, nella quale il conte descrive la copertura mediatica riservata ai Sussex come un'"influenza cancerogena", spiegando che sarebbe "doveroso per le persone imparare dall'esempio di Diana". Il conte Spencer – al centro dell'attenzione dopo le indiscrezioni che riguardano la biografia in uscita domani sulla principessa di Galles 'Swan Song: Diana, My Sister' – ha detto all'emittente britannica: "Se leggete un articolo su un tabloid che parla di Diana o di Harry e Meghan, sapete, possono essere davvero, davvero sgradevoli. E penso che sarebbe un grande dovere per le persone imparare dall'esempio di Diana. Non sono qui per parlare a nome di Harry e Meghan, ma per chiunque venga distrutto in questo modo ogni giorno". Spencer ha aggiunto che Diana era "veramente demoralizzata" per "le critiche" che riceveva dai media, aggiungendo che è un "peccato" vedere "queste stesse cose" nella copertura mediatica di Harry e Meghan. I duchi di Sussex, rientrati nel Regno Unito dagli Stati Uniti il 26 agosto, hanno a lungo criticato il trattamento ricevuto dai media, e nel 2021 Harry ha dichiarato a Oprah Winfrey che la stampa scandalistica aveva creato un "ambiente tossico". A luglio, lui e altre sei persone, tra cui Elton John e Liz Hurley, hanno perso una causa per violazione della privacy contro l'editore del Daily Mail, ma Harry aveva già vinto battaglie legali contro il Mirror Group e il News Group. Le ultime dichiarazioni del conte giungono dopo che questi ha accusato il Re di averlo "manipolato psicologicamente" in seguito alla risposta di Buckingham Palace alle clamorose affermazioni secondo cui Carlo avrebbe detto "ce ne dimenticheremo presto" dopo la morte di Diana. Nella nuova biografia che ripercorre la vita di Diana, il conte ha fatto una serie di affermazioni compromettenti sul Re, che hanno spinto il palazzo a replicare, affermando che "il dolore del lutto fraterno può offuscare la ragione".

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