Caltanissetta, il 22 settembre presentazione del libro “La crociera di Ramiro” di Nunzio Primavera

Sarà presentato martedì 22 Settembre da Spazio Pitta in Via Angeli, 49/53 a Caltanissetta alle ore 18,00, il nuovo romanzo di Nunzio Primavera, “La crociera di Ramiro”. Dialogherà con l’autore Fiorella Falci, leggerà alcuni passi del libro Diletta Costanzo dell’associazione Naponos, con l’accompagnamento musicale dei tanghi di Carlos Gardel. Al termine della presentazione, l’autore si intratterrà con il pubblico presente per il firmacopia.

La crociera di Ramiro, pubblicato da Laurana Editore, è il quarto romanzo di Nunzio Primavera. La storia propone con leggerezza molti temi con i quali i personaggi si confrontano: l’effimero successo che scaturisce dalla partecipazione alle fiction TV, il cinismo e l’arroganza di molti che volteggiano a vario titolo nel vortice dello spettacolo, il viaggio come percorso di crescita e maturazione, l’abuso dei social che nelle crisi incrementa le incertezze e non risolve i problemi, la difficoltà dei giovani ad avere fiducia nell’amore, la tenerezza nella terza età e molti altri sono i piani narrativi su cui si svolge questo romanzo con tanti personaggi, avventura e scene esilaranti. La crociera di Ramiro ci ricorda che non serve essere super-uomini per avere successo.

C’è un attore che ha finito per diventare il personaggio che interpreta. C’è una nave da crociera che continua a navigare mentre il resto del mondo si ferma. E c’è un’epidemia che sconvolge ogni rotta prevista, trasformando una traversata di piacere in un viaggio senza approdo.

Attorno a Ramiro Carlucci, vanitoso divo della fiction Gli Splendidi, si muove una galleria di figure indimenticabili: tre fate madrine che insegnano la difficile arte della fiducia; un comandante affascinante e navigato; una governatrice caraibica capace di impartire memorabili lezioni di buone maniere; un pianista geniale e romanissimo; una stagista alle prese con il peso delle scelte; una donna che non ha smesso di cercare l’avventura; la moglie di un ufficiale sanitario che trova le parole giuste quando tutti sembrano averle smarrite e Laura, commissario capo di bordo più rigorosa di Robespierre, davanti alla quale perfino Ramiro è costretto a smettere di recitare.

Con la Lighea che attraversa il mare come una creatura viva, e una colonna sonora fatta di tango e incontri inattesi, La crociera di Ramiro è un romanzo corale in cui umorismo e incertezza, leggerezza e paura si intrecciano. Perché, a volte, il viaggio più lungo non è quello attraverso l’oceano, ma quello che separa il ruolo che recitiamo dalla persona che possiamo diventare. La crociera trasforma Guido da arrogante in uomo responsabile e capace di amare, riamato, una donna straordinaria. Dopo i libri di impegno sociale e storico, Nunzio Primavera ci regala una storia dalle tinte sperimentali.

Nunzio Primavera, giornalista e scrittore, vive tra Roma, Siracusa e Reggio Calabria. Ha lavorato in Coldiretti dal 1978 e per oltre 40 anni nelle testate (Campagna Amica, Il Coltivatore e Il Coltivatore Italiano) e nell’Ufficio Stampa e relazioni esterne della Confederazione. Dal 2006 al 2019 è stato assistente e capo della segreteria dei presidenti nazionali della Coldiretti. Nel 2026 è stato eletto segretario generale di Retinopera, la rete delle 26 principali associazioni, movimenti e organizzazioni cattoliche italiane a cui aderiscono 8 milioni di credenti.

Con Laurana Editore ha raccontato la storia della Coldiretti in La gente dei campi e il sogno di Bonomi (2018) con prefazione di Carlo Petrini, La terra restituita ai contadini (2020) con prefazione di Vincenzo Gesmundo, Il cuore giovane della Coldiretti (2022) e I Papi e i contadini (2025) con un messaggio di papa Francesco e prefazione di Vincenzo Gesmundo. Sempre con Laurana ha pubblicato il romanzo Gibildonna (2024) nella sestina finalista all’edizione 2025 del premio internazionale Pontremoli città del libro e della famiglia e il romanzo La crociera di Ramiro (2026). Con Pendragon i romanzi L’oliveto delle monache (2021) da cui è stato tratto un film con la regia di Luciangela Gatto e Giove Ionico Storie tra sismi e amori (2022) finalista all’edizione 2023 del premio Pontremoli. Ha scritto con padre Francesco Occhetta Paolo Bonomi e il riscatto delle campagne (Elledici Velar, 2010). È autore di Tessere la nostra storia (Coldiretti Sicilia, 2021) cronistoria d’Italia dal 1944 al 2021 intrecciata con le vicende dell’agricoltura e dei saggi editi da EPS La storia cambiata, cronache fra due millenni (2004) e Sacre & Profane. Viaggio tra cibi e fede nell’Italia delle sagre (2008).