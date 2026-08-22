Svizzera, incendio in un condominio a Thusis: due morti e diversi dispersi

(Adnkronos) –

Due persone sono state trovate morte all'interno di un condominio andato a fuoco a Thusis, nella Svizzera orientale, mentre diverse altre risultano disperse, stando a quanto annunciato dalla polizia del Cantone dei Grigioni in un comunicato, specificando che l'identificazione delle due vittime è ancora in sospeso. L'incendio è scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì in un edificio che ospita un ristorante e appartamenti residenziali. Ieri la polizia ha dichiarato che cinque persone risultavano disperse dopo l'incendio, scoppiato poco dopo mezzanotte, che aveva "completamente bruciato" l'edificio. "Il vano scala è crollato, quindi il tetto dell'edificio è stato aperto con una gru", hanno spiegato le autorità in quel comunicato. Quattordici persone sono riuscite a fuggire dall'edificio in fiamme, otto delle quali sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. Una foto diffusa dalla polizia mostrava un condominio a più piani avvolto dal fumo, con fiamme che divampavano da diverse finestre del piano superiore e verso il cielo notturno, incendiando il tetto. Oggi la polizia ha dichiarato che vari servizi di emergenza e specialisti coinvolti nell'indagine sulle cause del rogo sono rimasti sul posto. "L'edificio è ancora a rischio di crollo, il che sta ostacolando le indagini e gli sforzi di recupero", si legge nel comunicato.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)