Sutera, ancora un incendio: in pochi mesi il quarto episodio doloso

SUTERA – Nel corso della giornata del 22 agosto, un nuovo incendio si è verificato in Contrada Frana dei Morti, nel territorio comunale di Sutera. Si tratta del quarto episodio riconducibile all’azione di piromani verificatosi nel giro di pochissimi mesi.L’attività di monitoraggio del territorio portata avanti con continuità dall’Amministrazione comunale ha consentito di individuare tempestivamente il nuovo focolaio e di attivare rapidamente gli interventi necessari. La pronta risposta delle squadre antincendio presenti sul posto ha permesso di contenere e domare le fiamme, evitando conseguenze ben più gravi per il territorio e per la comunità. L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione e a monitorare il territorio, soprattutto alla luce del ripetersi di episodi che destano forte preoccupazione e che mettono ancora una volta a rischio il patrimonio ambientale e paesaggistico di Sutera. Il Sindaco avv. Carmelo Salamone esprime, inoltre, a nome dell’intera Amministrazione comunale, un sentito ringraziamento alle squadre antincendio intervenute che, con la loro presenza e il loro tempestivo contributo, hanno evitato il peggio. L’Amministrazione rinnova infine l’invito a tutta la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi situazione o comportamento sospetto alle autorità competenti.