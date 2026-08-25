Mazzarino. Su iniziativa della Pro Loco l’anfiteatro del Castello illuminato a festa per il “Castle Light Experience”

MAZZARINO. Il respiro trattenuto di centinaia di spettatori, il bagliore caldo di oltre mille candele a disegnare le pietre secolari del Castello e le prime, inconfondibili note di Ennio Morricone e Ludovico Einaudi a levarsi nel silenzio della notte. Ha preso vita così, in un’atmosfera magica e quasi sospesa nel tempo, la prima ed esclusiva edizione del “Castle Light Experience”, un evento che ha regalato a Mazzarino una serata destinata a rimanere nella memoria collettiva.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dalla Pro Loco di Mazzarino presieduta da Filippo Bonifacio e curata nei minimi dettagli da A Lume di Candele Concerti, ha registrato un vero e proprio trionfo di pubblico, trasformando l’anfiteatro in un palcoscenico a cielo aperto di rara suggestione. Sul palco, la maestria del trio composto da Marco Cascone al pianoforte, Daniele Ricca al violino e Giorgio Lo Cirio al flauto ha trascinato la platea in un viaggio emozionale ad altissima intensità, coronato da lunghi e calorosi applausi a scena aperta.

«È stato il coronamento di un sogno rincorso per anni», ha dichiarato il Presidente Filippo Bonifacio. «Un momento storico nato dal desiderio di valorizzare la nostra terra. Desidero ringraziare di cuore il mio Consiglio di Amministrazione e tutti i volontari della Pro Loco, la cui dedizione è stata fondamentale per la riuscita dell’evento. Dedico questo successo a chi crede nella bellezza e a tutta la Città di Mazzarino che ancora una volta ha dimostrato di essere all’altezza di eventi come questo.

un ringraziamento va a Paolo Bognanni e a Radio Onda Due TV per l’impeccabile copertura mediatica e il supporto nel raccontare le emozioni della serata. L’evento ha visto il prestigioso patrocinio del Comune di Mazzarino di cui desidero ringraziare il Commissario straordinario Dott.ssa Chirieleison e la segretaria Comunale e tutti gli uffici che ci hanno supportato, la Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta per i permessi, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Turismo e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, unitamente al prezioso sostegno della BCC dei Castelli e degli Iblei. Un sincero riconoscimento va inoltre al tessuto imprenditoriale locale, la cui generosità ha dimostrato quanto la sinergia tra pubblico e privato sia determinante per far fiorire il territorio: Eredi Ferrigno S.r.l., Studio Turone & Vitale, Agriturismo Casa Canalotto, Sole di Sicilia, Caltaqua, Studio Vitale, Farmacia Volpe, DAMA Group S.r.l., Prefabbricati Tecnologici, Centrauto, Riesi Outlet e Farmacia De Maria.

Il “Castle Light Experience” si chiude così con un bilancio entusiasmante, confermando la Pro Loco di Mazzarino come punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale della città. Spente le candele, il cammino non si ferma: l’associazione dà già appuntamento a cittadini e visitatori ai prossimi imperdibili eventi in cantiere, pronti a scrivere insieme nuove ed emozionanti pagine di bellezza, arte e condivisione.