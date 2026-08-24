Villalba, presentato al pubblico il libro “Immagini e ricordi” del fotografo Salvatore Lumia

VILLALBA – Incontro, lo scorso mercoledì in prima serata alla biblioteca comunale, per la presentazione del libro “Immagini e ricordi” del fotografo villalbese Salvatore Lumia, introdotto dall’assessore Chiara Di Prima e moderato da Rita La Monica. Il primo cittadino Fabio Plumeri ha dato il saluto istituzionale agli intervenuti e a seguire ha preso la parola il relatore Padre Achille Lomanto che, per diversi decenni, ha esercitato a Villalba il suo ministero sacerdotale e pastorale nel ruolo di arciprete e parroco. E’ stata un’occasione di dialogo e riflessione storica sulla comunità villalbese in cui sono stati presenti in tanti. Così ha commentato Antonella Lamonica: “É stato un incontro interessante. Conoscere meglio il grande fotografo, incontrare il sindaco Plumeri, l’assessora Chiara Di Prima, ascoltare la grande amica Rita La Monica e il gradevolissimo “zi parrinu” É stato emozionante incontrare le belle persone che avevo conosciuto e frequentato tanto tempo fa, così come rivedere quelle ragazze e quei ragazzi ormai cresciuti e affermati che ho riabbracciato con immutato affetto”. Tanti gli apprezzamenti e congratulazioni del pubblico presente all’autore del libro Lumia