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Caldo, martedì 25 agosto a Palermo allerta rossa: temperatura massima percepita 42 gradi

Redazione

Caldo, martedì 25 agosto a Palermo allerta rossa: temperatura massima percepita 42 gradi

Lun, 24/08/2026 - 19:04

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  La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. A Palermo, per quanto riguarda il rischio ondate di calore, il livello è di allerta Rossa, pericolosità “alta”. Temperatura massima percepita 42 gradi centigradi (Livello 3). A Messina la temperatura massima percepita sarà di 40 gradi ed a Catania di 39 gradi. Per quanto riguarda il rischio incendi livello di attenzione (Rossa), con pericolosità “alta” a Palermo ed Enna; livello di “preallerta” (Arancione), con pericolosità “media”, per quanto riguarda le altre province siciliane

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