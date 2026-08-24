Caldo, martedì 25 agosto a Palermo allerta rossa: temperatura massima percepita 42 gradi

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. A Palermo, per quanto riguarda il rischio ondate di calore, il livello è di allerta Rossa, pericolosità “alta”. Temperatura massima percepita 42 gradi centigradi (Livello 3). A Messina la temperatura massima percepita sarà di 40 gradi ed a Catania di 39 gradi. Per quanto riguarda il rischio incendi livello di attenzione (Rossa), con pericolosità “alta” a Palermo ed Enna; livello di “preallerta” (Arancione), con pericolosità “media”, per quanto riguarda le altre province siciliane