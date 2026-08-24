Piazza un Gps nell’auto della sua ex e ne segue i movimenti: 55enne arrestato

Un uomo di 55 anni di Villorba, nel Trevigiano, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso nei pressi dell’automobile della ex compagna, parcheggiata vicino a un locale pubblico di Carbonera. Il motivo? Il 55enne avrebbe rintracciato l’auto tramite un dispositivo Gps installato all’insaputa della donna nel vano motore.
L’uomo, già denunciato in precedenza per atti persecutori nei confronti della stessa donna, si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di interferenze illecite nella vita privata della vittima. (TgCom 24, foto di repertorio).