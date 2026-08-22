Si finge bambina di 12 anni e si fa adottare, donna di 38 anni scoperta dopo 14 mesi

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Adottano una bambina di 12 anni, scoprono che è una donna di 38anni che viene arrestata e condannata per frode e furto di identità. In Brasile, la polizia ha catturato Amanda Maria Souza de Oliveira, una donna che per oltre 15 anni si è spacciata per una bambina per truffare ignari benefattori. La 'falsa bambina' è stata arrestata nella casa della sua famiglia adottiva a Joinville. Quando gli agenti si sono presentati alla porta, la mamma adottiva della 'bambina' – identificata per 14 mesi come Gabriele – è caduta dalle nuvole: "Deve esserci un errore". "Amanda, lo show è finito", hanno ribattuto gli agenti. A quel punto la 37enne, che per oltre un anno aveva camuffato la propria voce ingannando i genitori adottivi, ha svelato il tono reale tipico di una persona adulta: "Devo venire con voi?".

Risultato: è stata processata e condannata per frode e furto di identità nello stato di Santa Catarina, mentre accuse di presunte frodi arrivano anche dal Paranà. Per il reato di frode, la pena è stata fissata a un anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione, mentre per l'accusa di falsa identità la condanna è stata di 4 mesi e 18 giorni di detenzione. La donna, secondo il suo avvocato Lucio Sousa, ha ammesso di essersi spacciata per una bambina ma nega sostanzialmente condotte illecite: "Si è inventata un'identità, era il modo per sopravvivere. E' stata una persona vulnerabile per oltre 20 anni, ha vissuto in strada. Non ha rubato nulla, non ci sono accuse secondo cui avrebbe tratto benefici finanziari. Non ci sono elementi per la frode". Secondo i documenti depositati in tribunale, Oliveira ha dichiarato che non aveva intenzione di truffare nessuno.

"Ho mentito e ingannato persone, ma non volevo truffare nessuno. C'era un vuoto in me, un bisogno di affetto", le parole della donna. In passato, più volte si sarebbe spacciata per una bambina: quando la 'recita' traballava, Oliveira faceva perdere le proprie tracce per riproporre altrove il proprio copione. A Joinville ha carpito la fiducia di una coppia, convincendo la sua 'nuova famiglia' a non procedere ad un'adozione formale: suo padre, un uomo violento, avrebbe potuto rintracciarla attraverso i documenti. Un parente dei genitori adottivi si è insospettito dopo qualche mese. Sono bastate poche ricerche online per scoprire la verità su Amanda-Gabriele: la polizia, allertata, è intervenuta. Nelll'ambito del processo, i legali chiedono anche una perizia psichiatrica: "Cerca attenzione. Mi ha detto che se si presentasse come una donna la gente non si preoccuperebbe di lei", le parole della legale Sarita de Paiva al Washington Post.

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