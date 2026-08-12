Tredicenne disperso in mare a Pantelleria, salvato dalla guardia costiera

Disavventura a lieto fine per un ragazzo di 13 anni che è stato salvato nella tarda serata di ieri dalla guardia costiera di Pantelleria. Il 13enne, apneista in vacanza sull’isola trapanese con la famiglia da Bologna, si è allontanato mentre stava facendo attività subacquea con il padre all’Arco dell’Elefante intorno alle 20. Immediate le ricerche con una motovedetta Sar della capitaneria di porto e un battello costiero. Il ragazzo è stato individuato e recuperato a circa cento metri dalla linea di costa, in balia delle onde. (Sac/Dire)