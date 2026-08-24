Record di nascite in un ospedale del Napoletano, nate 7 bimbe e 3 maschietti

Record di nascite all’ospedale di Giugliano in Campania: dalle 14 di ieri alle 14 di oggi ben 10 mamme hanno partorito i propri piccoli. L’età media delle pazienti che si sono rivolte all’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia del ‘San Giuliano’ diretta dal dottor Vincenzo Cacciapuoti, è di 30 anni. Dei dieci neonati 7 sono femmine e 3 maschi. La struttura di Giugliano è uno dei punti nascita più importanti della provincia di Napoli, con circa 850 parti all’anno. Il primo per volume dell’Asl Napoli 2 Nord, seguito da Pozzuoli (750 nuovi nati nel 2025), Frattamaggiore (oltre 600) e Ischia (300 nascite in media ogni anno). “In un momento storico in cui il calo delle nascite in Italia sta determinando una vera e propria crisi demografica di carattere strutturale, fa piacere notare come altre dieci giovani donne abbiano scelto la sanità pubblica ed una struttura all’avanguardia del proprio territorio, come il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Giuliano di Giugliano, per dare alla luce i propri piccoli – sottolinea la direttrice generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni – Ciò rappresenta un’iniezione di fiducia per tutta la comunità e per il personale sanitario dell’Azienda”