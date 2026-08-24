Salute

Vallelunga, le Suore Salesiane Oblate vanno via. Il saluto di commiato

Carmelo Barba

Vallelunga, le Suore Salesiane Oblate vanno via. Il saluto di commiato

Lun, 24/08/2026 - 09:08

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VALLELUNGA PRATAMENO – Erano arrivate in paese nel 1960 le  Suore della  Congregazione Salesiane Oblate del Sacro Cuore e, nei giorni scorsi, ha avuto termine la loro missione, dopo un’attività, durata 66 anni. In un clima di commozione si è svolta  la celebrazione liturgica officiata da padre Vincenzo Sciacchitano, con la presenza di padre Alfonso Incardona e padre Giuseppe Zuzzé durante la quale alcuni aderenti all’Associazione Laici Oblati Salesiani (ALOS)  hanno fatto o rinnovato le loro promesse (Franca Tubolino, Maria Concetta Muscarella, Calogero Gialì, Santina Lo Manto, Orazio Amenta e Alessandro Barcellona. Presenti anche l’amministrazione comunale e il sindaco Rosamaria Izzo e diversi parrocchiani che, in un clima di naturale commozione, hanno voluto manifestare la loro stima e i ringraziamenti per il loro nobile servizio svolto in questi lunghi anni nella cittadina vallelunghese..

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