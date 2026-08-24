Prova a toccare un cervo e viene ‘caricato’: il video virale

(Adnkronos) – Quando è troppo è troppo. Sembra essere questo il messaggio lanciato da un cervo a un turista che si era avvicinato troppo all'animale. Un video diventato virale sui social, girato lo scorso 22 agosto, mostra il momento in cui il cervo carica un uomo e lo scaraventa a terra nei pressi del lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore. Il cervo era stato circondato da un gruppo di turisti: c'era chi si limitava ad ammirarlo da una certa distanza e chi, invece, si era avvicinato fino ad 'accarezzarlo'. A quel punto, probabilmente infastidito dalla presenza delle persone invadenti, l'animale selvatico ha caricato uno degli uomini presenti, spingendolo a terra con aggressività. L'uomo fortunatamente è rimasto illeso, ma il video non è passato inosservato e ha suscitato diverse critiche nei confronti dei turisti.

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