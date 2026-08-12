Promozione. La Sommatinese si rinforza: presi Sedibe, Yacouba, Vullo, Gancitano, Napoli e Favata

In vista del prossimo campionato che la vedrà ancora militare in Promozione, l’APD Sommatinese è parecchio attiva sul mercato. La società granata, in particolare, nelle ultime ore, ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Ayouba Yacouba, giovane portiere classe 2009. Si tratta di un innesto di prospettiva per i granata che sarà al servizio di mister Sammartino. ll mister potrà contare su un giovane di talento pronto a crescere e ad imporsi nella nuova categoria.

Il Direttore Sportivo Tony Sgarlata ha poi messo a segno un vero e proprio capolavoro, regalando un colpo da novanta alla società con l’ingaggio del talentuoso Sedibe (nella foto). Altro colpo importante quello di Massimiliano Vullo, giovane attaccante classe 2006 di Campobello di Licata che vanta trascorsi con la Sancataldese dove ha giocato per 2 anni con l’Under 19, venendo aggregato alla prima squadra in entrambe le stagioni, l’ultima stagione ha militato nell’Aragona. Confermati poi l’esperto centrocampista Pira e il roccioso difensore centrale Youboua.

Tra i nuovi arrivi, da segnalare anche quello di Flavio Gancitano giovane attaccante classe 2003 di Mazara del Vallo. Vanta trascorsi in Eccellenza con il Mazara nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023. Nel 2023/2024 s’è trasferito all’Athletic Palermo, per poi lasciare la squadra a dicembre e accasarsi alla Folgore Castelvetrano. Nella stagione 2024/2025 ha vestito la maglia del Partinicaudace, passando successivamente alla Leonfortese, sempre in Eccellenza. Infine, la passata stagione ha militato nella Margheritese in Promozione.

Preso anche Giorgio Napoli, giovane centrocampista classe 2007 di Caltanissetta. Con l’Under 19 della Nissa ha vinto il campionato Juniores di Serie D. Infine ingaggiato il trequartista Favata, con precedenti in squadre come Leonfortese e Ionica FC. Trequartista di grande qualità e rapidità, Favata rappresenta una nuova e fondamentale pedina nello scacchiere di mister Sammartino.