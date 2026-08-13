Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Matteo 14,22-33. Domenica 16 Agosto



Dal Vangelo secondo Matteo 15,21-28.

In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne.

Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio».

Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: «Esaudiscila, vedi come ci grida dietro».

Ma egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele».

Ma quella venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!».

Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini».

«E’ vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».

Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.