Novo Nordisk al Meeting di Rimini, Circular for Kids per i reparti pediatrici

(Adnkronos) – Per la prima volta Circular for Kids, il progetto promosso da Novo Nordisk nell’ambito del programma di sostenibilità Circular for Zero, arriva al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini. La farmaceutica è health partner della manifestazione, ruolo che interpreta come occasione per promuovere prevenzione, cultura della salute e iniziative capaci di generare valore per la comunità, con particolare attenzione alle malattie croniche, all’obesità e al rischio metabolico. Grazie all’accordo tra l’azienda e il Meeting, i materiali di comunicazione utilizzati durante la manifestazione saranno recuperati e trasformati in kit didattici e ludici destinati ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici italiani. Circular for Kids – chiarisce una nota – è un progetto ideato dalla farmaceutica in Italia, nell’ambito di Circular for Zero, il framework con cui “sostiene iniziative in grado di unire sostenibilità ambientale e responsabilità sociale”. Il progetto prevede la raccolta dei materiali di comunicazione in disuso – come roll-up, vele e supporti plastici utilizzati in precedenti eventi – e li affida a laboratori sociali che coinvolgono persone in situazioni di fragilità. Da questo processo nascono astucci, kit scolastici e materiali ludico-didattici pensati per portare colore, creatività e un momento di normalità nei reparti pediatrici. “Circular for Kids – afferma Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia – rappresenta in modo molto concreto la visione che guida la nostra nuova era di Circular for Zero: prenderci cura delle persone e dell’ambiente attraverso progetti capaci di produrre benefici tangibili per le comunità. Portare questa iniziativa al Meeting di Rimini significa inserirla in un luogo di dialogo, incontro e responsabilità condivisa, dove istituzioni, imprese e società civile possono riconoscersi in obiettivi comuni. Siamo orgogliosi che materiali nati per comunicare possano avere una seconda vita e diventare strumenti di gioco, apprendimento e conforto per i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici”. Dopo il successo del 2024, con la distribuzione di 4mila kit all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’edizione 2026 ha preso avvio con una donazione di materiali da parte della Camera dei Deputati. L’accordo con il Meeting di Rimini – precisa la nota – rappresenta un nuovo passaggio del progetto e conferma il valore di una collaborazione tra imprese, istituzioni e realtà sociali, capace di trasformare ciò che ha esaurito la propria funzione originaria in una risorsa concreta per chi vive una condizione di maggiore fragilità. “Il Meeting nasce come luogo in cui persone, imprese e istituzioni possono incontrarsi per costruire insieme esperienze che generano valore per tutti – sottolinea Francesco Rainone, direttore commerciale del Meeting di Rimini – Per questo siamo particolarmente lieti che una parte dei materiali utilizzati durante la manifestazione possa vivere una seconda vita, trasformandosi in un gesto concreto di attenzione verso i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. È un’iniziativa che unisce sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e creatività, dimostrando come anche ciò che ha esaurito la propria funzione possa diventare occasione di bene e di speranza”.

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