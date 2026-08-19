Motori. Gubbio rilancia Cassibba che torna al Trofeo Luigi Fagioli su Nova Proto V8 3000. Tutto in diretta su ACI Sport TV

Samuele Cassibba dopo una breve pausa estiva torna al volante della Nova Proto V8 3000 per il 61° Trofeo Luigi Fagioli, in programma dal 21 al 23 agosto a Gubbio. La gara umbra, valida come penultimo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e con coefficiente maggiorato a 1,5, assume un peso particolare nella fase decisiva della stagione. Conosciuta nel mondo delle cronoscalate come la “Montecarlo delle Salite”, la gara eugubina rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale, capace di unire la storia della competizione al fascino di questo percorso. Dopo le positive indicazioni raccolte nelle ultime gare, il portacolori della Scuderia Ateneo arriva in Umbria con l’obiettivo di capitalizzare il lavoro svolto sul prototipo francese. La Nova Proto scelta da Cassibba rappresenta una configurazione tecnica differente rispetto alle altre vetture della vincente casa transalpina impegnate nel campionato: una scelta che mette a disposizione una grande potenza, ma che richiede anche una gestione particolarmente accurata dell’erogazione e del comportamento della vettura. Un equilibrio impegnativo, sul quale Samuele e la sua squadra stanno lavorando gara dopo gara per riuscire a tradurre in prestazioni sempre più proficue le potenzialità della V8 3000. i 4,150 metri tra Gubbio e Madonna della Cima, offriranno dunque un nuovo banco di prova per verificare l’efficacia dei progressi compiuti, in un appuntamento dal peso sportivo ancora maggiore grazie al coefficiente 1,5.

“La gestione di questa vettura è sicuramente impegnativa, soprattutto quando si cerca di usarne tutto l’elevato e generoso potenziale. È una macchina che richiede grande precisione ed occorre essere quanto più incisivi. Dopo le ultime gare abbiamo acquisito maggiore fiducia e raccolto indicazioni importanti. Proprio per questo voglio affrontare il Trofeo Fagioli con la massima concentrazione, cercando di mettere insieme tutto il lavoro fatto finora e trasformare sempre più la potenza della macchina in prestazione. Il coefficiente maggiorato rende questo appuntamento decisivo e vogliamo dare il massimo per concretizzare il lavoro di tutta la squadra.” – ha dichiarato Cassibba.

Il 61° Trofeo Luigi Fagioli entrerà nel vivo venerdì 21 agosto con le verifiche sportive e tecniche, in programma dalle 9.30 alle 18.00. Sabato 22 agosto spazio alle due manche di prove ufficiali, con la prima salita al via alle 9.30 e, a seguire, la seconda ricognizione. Domenica 23 agosto, sempre dalle ore 9.00, le due salite di gara assegneranno il Trofeo Luigi Fagioli. La competizione sarà seguita dalle telecamere di ACI Sport TV, con la gara trasmessa in diretta sui Canali 228 Sky, 52 Tivùsat e in streaming.