Morta la mamma del disturbatore tv Gabriele Paolini: il figlio presenta una denuncia per malasanità

(Adnkronos) – Si è spenta, nella notte di ieri, all'ospedale Pertini di Roma, la cantante lirica Bice Bochicchio, 92 anni, madre di Gabriele Paolini, il noto 'disturbatore televisivo'. Ne ha dato notizia lo stesso Paolini. Per il decesso della madre – 'mamma Bice', come la chiamava il figlio sui social – Paolini ha presentato una denuncia per malasanità contro la casa di cura romana dove la mamma aveva fatto la riabilitazione dopo un ictus e da cui era stata dimessa a fine luglio, a parere del figlio con un'infezione non controllata.

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