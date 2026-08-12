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Latina, anziani coniugi trovati morti fuori dall’auto: indagini in corso

AdnKronos

Latina, anziani coniugi trovati morti fuori dall’auto: indagini in corso

Mer, 12/08/2026 - 14:29

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(Adnkronos) –
Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri vicino alla loro auto, una Peugeot 106, in una strada di campagna vicino a un terreno a Prato Cesarino, a Cisterna di Latina.  A dare l'allarme era stato il figlio della coppia, che aveva presentato la denuncia di scomparsa, preoccupato per le mancate risposte al telefono.  Sul posto i carabinieri della Compagnia di Latina, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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