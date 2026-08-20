Il mercato valutario della Cina mantiene un andamento stabile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese dei cambi ha mantenuto un andamento stabile a luglio, con una tendenza complessiva in linea con le aspettative del mercato. Lo hanno affermato ieri alcuni esperti commentando i dati inerenti di luglio.

Secondo l’Amministrazione statale dei cambi (SAFE), a luglio il regolamento valutario delle banche ha raggiunto i 266,3 miliardi di dollari statunitensi, mentre le vendite si sono attestate a 248 miliardi, generando un surplus di 18,3 miliardi. Nei primi sette mesi del 2026, il regolamento cumulativo ha totalizzato 1.831,6 miliardi di dollari, a fronte di vendite per 1.542,2 miliardi di dollari, registrando un surplus di 289,4 miliardi.

L’equilibrio tra domanda e offerta è stato sostenuto dalla costante espansione delle transazioni transfrontaliere. Gli incassi e i pagamenti transfrontalieri da parte di istituzioni non bancarie, comprese imprese e persone fisiche, hanno totalizzato 1.700 miliardi di dollari a luglio, con un aumento del 20% su base annua e un afflusso netto di capitali pari a 59,8 miliardi di dollari. Anche il volume degli scambi sul mercato valutario del Paese è aumentato dell’8% rispetto a un anno prima, raggiungendo i 4.300 miliardi di dollari e mantenendosi su livelli elevati.

Li Bin, vice direttore e portavoce della SAFE, ha affermato che da luglio, nonostante un contesto esterno complesso e volatile, le crescenti incertezze geopolitiche e le continue fluttuazioni dei mercati finanziari internazionali, il mercato valutario cinese è rimasto stabile, con una crescita costante degli incassi e dei pagamenti transfrontalieri.

Le aspettative del mercato sono rimaste generalmente stabili e le transazioni valutarie si sono svolte in modo razionale e ordinato, ha aggiunto Li, osservando che gli afflussi netti derivanti dal commercio di beni si sono mantenuti elevati, mentre i deflussi netti legati al commercio di servizi e al rimpatrio degli utili da parte delle imprese a investimento estero sono rimasti stabili, contribuendo all’equilibrio complessivo.

Zhao Qingming, esperto di finanza internazionale, ha affermato che il surplus nel regolamento e nelle vendite valutarie delle banche a luglio è risultato in linea con le aspettative del mercato, senza che siano state osservate fluttuazioni anomale unilaterali.

“Da un lato, il commercio estero della Cina ha da tempo dimostrato una forte resilienza, con un surplus sostenuto nel commercio di beni che fornisce un approvvigionamento stabile al mercato valutario interno, fornendo un sostegno fondamentale al surplus tra regolamenti e vendite valutarie”, ha affermato Zhao.

“Dall’altro lato, il tasso di cambio del renminbi ha continuato a oscillare in entrambe le direzioni, pur rimanendo generalmente stabile. Gli operatori di mercato hanno generalmente adottato comportamenti caratterizzati dal regolamento anticipato, dall’acquisto ritardato di valuta estera e dal rinvio dei pagamenti verso l’estero, contribuendo a mantenere una dinamica equilibrata tra domanda e offerta nel mercato valutario”, ha aggiunto Zhao.

Zhao ha affermato che la domanda e l’offerta attuali sul mercato delle valute si trovano in una situazione di sostanziale equilibrio e che, sebbene il tasso di cambio del renminbi stia registrando fluttuazioni in entrambe le direzioni, la loro ampiezza è moderata e presenta marcate caratteristiche di stabilità.

Guardando al futuro, il mercato delle valute dovrebbe mantenere un andamento stabile e ordinato, ha aggiunto Zhao.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-