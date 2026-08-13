Gioia Giovanatti è la nuova maestra di Ballando con le Stelle: “Pronta a mettermi in gioco”

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Ballando con le Stelle continua a svelare le sue carte. Arriva ora l'annuncio della nuova maestra della prossima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci: si tratta di Gioia

Giovanatti, romana, come reso noto sull'account Instagram del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, che partirà il prossimo sabato 3 ottobre. "Ciao a tutti, sono Gioia Giovanatti e sono felice di annunciarvi che sarò una delle maestre di 'Ballando con le Stelle'. Ballo da quando sono piccolissima e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare in giro per il mondo, ma adesso sono qui pronta per voi. Non vedo l'ora di mettermi in gioco, di mettercela tutta e di potervi trasmettere la passione per il mio lavoro. Ci vediamo in pista". Come scrive sul suo account Instagram, la ballerina fa parte del cast di Burn the Floor, show teatrale internazionale famoso in tutto il mondo per aver mostrato un modo tutto nuovo di intendere il ballo da sala e il latino-americano. L'annuncio della nuova maestra ufficiale della trasmissione segue quelli dei nuovi concorrenti rivelati nei giorni scorsi, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi.

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