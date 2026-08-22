Genoa-Napoli, vantaggio di De Bruyne tra le polemiche e furia rossoblù: “Tutta Italia ha visto”

(Adnkronos) – Succede di tutto nel finale di Genoa-Napoli, partita della prima giornata di Serie A oggi, sabato 22 agosto. La squadra di Allegri trova il vantaggio nei minuti finali, dopo una gara incolore, ma il gol del vantaggio di De Bruyne arriva tra le polemiche della panchina rossoblù e del tecnico Daniele De Rossi.

Cos'è successo? Al minuto 82 ecco la bella combinazione tra Vergara e il fantasista belga, messo davanti a Bijlow con un gran colpo di tacco: De Bruyne segna l'1-0, ma il gol è viziato da una spinta a Vasquez, che cade a terra e si lamenta per il contatto. Di Bello però lascia correre e poi indica il cerchio del centrocampo, spiegando ai giocatori che il gol è regolare. La spiegazione però non convince e, al triplice fischio, anche i dirigenti del Genoa entrano in campo per chiedere ulteriori chiarimenti al direttore di gara.

Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita, commentando così la decisione dell'arbitro Di Bello: "Tutta Italia ha visto cos'è successo, questo arbitro era anche al Var l'anno scorso nella partita con il Napoli ed eravamo preoccupati. Cosa penso? Nel calcio per vincere bisogna segnare, fino a quel momento il Napoli non ci era riuscito". Il tecnico del Genoa De Rossi ha poi aggiunto, nel post-partita: "Mi ha fatto tanto male. Chi gioca a calcio non può non ritenerlo fallo. Non dico altro, mi fermo qui perché voglio andare in panchina contro la Lazio. Tutti hanno visto e la pensano allo stesso modo".

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