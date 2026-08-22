Gasperini: “Soddisfatto degli acquisti finora ma ci mancano ancora due giocatori”

(Adnkronos) – "In questo momento abbiamo 23 giocatori in distinta ma ancora 2 caselle libere. Finora sono arrivati 4 giocatori. Molina è un giocatore importante, un campione del mondo già maturo e solido. Sono andati via Dovbyk e Ferguson ed è arrivato Castro, ragazzo sicuramente di valore. Poi è arrivato Koulierakis, un giocatore che non avevamo in difesa con queste caratteristiche. Ora è arrivato Mora, ma erano andati via El Shaarawy, Venturino e Zaragoza. Uno è arrivato, spero in un altro. Poi sono andati via Angelino e Tsimikas, e speriamo che anche lì potremo sostituirli. Riduciamo sicuramente la rosa ma per renderla competitiva. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati, sono voluti venire fortemente alla Roma, Castro ha addirittura preso il treno. Credo sia stato fatto un lavoro positivo, speriamo di completare il tutto". L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa a due giorni dal match con la Fiorentina, valido per la prima giornata di Serie, fa il punto della situazione sul mercato del club giallorosso. "Mora è un ragazzo giovanissimo ma che ha già raggiunto valori importanti -aggiunge Gasperini parlando del 19enne attaccante portoghese-. E' un acquisto importante per la società, soprattutto in prospettiva. Ha tutte le caratteristiche per emergere. Parliamo di un giocatore, ex Porto, che ha già sviluppato un percorso importante anche se rimane un giocatore giovanissimo, è un 2007. Non so quale sia l'aspettativa: la mia è quella di un giocatore che possa sicuramente aiutare, un giocatore di talento. Però non penso neanche di poter mettere addosso a un ragazzo di 19 anni la responsabilità di essere già il leader di una squadra che gioca la Champions. Poi magari lo diventerà, io lo spero e me lo auguro. Ci sono degli step anche per questo tipo di talenti molto importanti".

"Ora si riparte da zero punti. I 73 punti dello scorso anno vanno rigiocati. Dobbiamo guardare noi stessi, nell'11 ci siamo consolidati, la rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con ragazzi che daranno valore aggiunto. Come rosa siamo più competitivi con l'inserimento di ragazzi che hanno dimostrato di avere voglia di giocare nella Roma. Ci sono squadre come la Fiorentina o altre squadre che stanno facendo cose importanti perché è nel loro dna. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso con le possibilità che abbiamo. Questo Fair Play Finanziario è limitante, forse la Roma è l'unica società in Italia che paga questa situazione che nasce da un pregresso di cui non siamo responsabili. Però è così e dobbiamo guardare avanti cercando comunque di migliorare la rosa. Poi abbiamo una cosa che altri non hanno, la passione, su questo giochiamo molto e possiamo fare delle buone cose lo stesso. Sono soddisfatto anche dell'atteggiamento di Dybala, Pellegrini, Cristante, che si sono ridotto molto i contratti. Una volta raggiunta la Champions pensavamo si fossero risolte le questioni di bilancio. All'inizio avevamo una visione diversa ma poi abbiamo dovuto cambiare strada. Ma siamo abituati a guardare avanti, in relazione alle possibilità siamo soddisfatti. Lo saremo ancora di più tra 10 giorni, spero lo sia anche la proprietà".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)