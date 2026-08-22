Europei, l’Italvolley travolge 3-0 il Montenegro e resta a punteggio pieno nella Pool D

(Adnkronos) – Due su due per le ragazze di Velasco. Seconda vittoria consecutiva per l’Italvolley femminile ai campionati europei di pallavolo. Allo Scandinavium di Göteborg, le azzurre superano 3-0 (25-13, 25-20, 25-19) il Montenegro e proseguono a punteggio pieno il proprio cammino nella Pool D, dopo la vittoria all'esordio sulla Croazia, sempre per 3-0. Prova di forza della Nazionale italiana, capace di indirizzare la gara fin dalle prime battute, imporre il proprio ritmo e concedere pochissimo a un Montenegro alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-0 subito nel match d’apertura contro la Svezia. Italia domani, 23 agosto, di nuovo in campo contro le padrone di casa della Svezia.
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di Redazione 3 Lun, 21/09/2026 - 08:27