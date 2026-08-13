Eccellenza. Nell’allenamento congiunto con la Vigor Borgetto la Sancataldese vince 2-0 con reti di Giannone e Pulci

S’è chiuso 2-0 l’allenamento congiunto che la Sancataldese ha sostenuto allo stadio “Valentino Mazzola” con la Vigor Borgetto, squadra palermitana che militerà nel girone A del campionato di Eccellenza, lo stesso di quello nel quale giocheranno i verdeamaranto di Davide Boncore.

Partita nel complesso apprezzabile, considerato il gran caldo, ma soprattutto un test che s’è rivelato utile tanto per il tecnico della Sancataldese quanto per quello del Borgetto. Per la cronaca ha vinto 2-0 la Sancataldese grazie ad un gol per tempo. Dapprima l’ha sbloccata Enrico Giannone (nella foto), dopo di che, nella ripresa, ha raddoppiato Pulci.

I tecnici delle due squadre hanno fatto ruotare gli uomini a loro disposizione e al tempo stesso hanno consentito ai loro giocatori sia di aumentare il minutaggio che di testarne movimenti e funzionalità tattiche anche nei movimenti senza palla e nell’applicazione degli schemi di gioco. Al di la della vittoria della Sancataldese, che è stata seguita a Serradifalco da una presenza sempre appassionata di tifosi dei gruppi organizzati, l’impressione è che entrambe le squadre abbiano dovuto fare i conti con il peso dei primi giorni di preparazione e con l’esigenza, da parte dei rispettivi tecnici, di vedere tutti all’opera infortuni e acciacchi permettendo.

Sancataldese e Vigor Borgetto hanno comunque dato l’impressione di essere in possesso di due rose di prima squadra di qualità e sostanza, segno che le rispettive aree tecniche hanno lavorato bene al rafforzamento della squadra in vista della nuova stagione sportiva nella quale, entrambe, aspirano a recitarvi un ruolo di primo piano.