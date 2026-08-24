Donna stacca a morsi un dito alla vicina: nigeriana arrestata dai carabinieri

Ha percosso con un ombrello la vicina di casa, poi le ha morso la mano destra fino a tranciarle di netto la falange dell’indice. Con questa accusa una donna di 42 anni originaria della Nigeria è stata arrestata a Ivrea (Torino) dai carabinieri. Lo scorso 21 agosto, dopo aver pedinato la vicina, che era insieme al figlio di 7 anni, l’ha affrontata all’esterno di un bar. Tra le due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla procura di Ivrea, già da tempo i rapporti erano piuttosto tesi per questioni di vicinato. Nel tentativo di divincolarsi la vittima ha utilizzato una bomboletta di spray urticante al peperoncino; il getto ha colpito non solo la vicina di casa che l’aveva aggredita ma anche il figlioletto e i primi soccorritori. La lite è stata sedata grazie all’intervento di alcuni clienti del bar e all’arrivo tempestivo delle pattuglie dell’Arma. La donna ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea dove i medici le hanno diagnosticato un’amputazione traumatica irreversibile della falange. Per la 42enne. chiamata a rispondere di lesioni gravissime, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla rivale