Dest’Arte, per il festival intercomunale delle arti performative a Mezzojuso e Vicari il Beatles Jazz Tribute di Giuseppe Milici e Daria Biancardi

Dopo Ventimiglia di Sicilia, per la quinta edizione di Dest’Arte festival intercomunale delle arti performative, il “Beatles Jazz Tribute” dell’armonicista Giuseppe Milici – affiancato da Aki Spadaro al piano, da Filippo De Salvo al basso, e dalla cantante Daria Biancardi – farà tappa, sempre alle ore 21, martedì 11 agosto in piazza Francesco Spallitta a Mezzojuso e mercoledì 12 agosto in piazza Borsellino a Vicari.

Promosso dalla Cooperativa Agricantus di Palermo, il festival Dest’Arte è realizzato con il contributo del Comune di Palermo – Area della cultura, turismo e sport, nell’ambito dell’Avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, e si svolge in collaborazione con i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso e Vicari.

Il “Beatles jazz Tribute” è un raffinato omaggio ai Fab Four che fonde jazz, soul e swing, offrendo una rilettura originale dei grandi classici del quartetto di Liverpool. Un concerto per gli appassionati dei Beatles ma anche per chi desidera riscoprire quelle canzoni attraverso una prospettiva nuova, tra eleganza musicale, energia e teatro. Brani intramontabili come “Penny Lane”, “And I Love Her”, “Yesterday”, “Can’t Buy Me Love”, “Eleanor Rigby” e molti altri vengono spogliati della loro struttura originaria e reinterpretati attraverso nuovi arrangiamenti curati dallo stesso Milici. La voce intensa e carismatica di Biancardi dialoga con l’armonica di Milici in un percorso musicale che conserva l’anima pop dei Beatles e la apre all’improvvisazione jazzistica e alla sensibilità soul.

Giuseppe Milici: «Nel 2005 ne avevo fatto un album, che ha avuto molto successo, dove ho personalizzato alcuni dei loro brani più famosi, capolavori assoluti, sopratutto quelli di Paul McCartney. Quest’anno, dopo il lavoro fatto su Mina, mi sono detto: e se Daria cantasse i Beatles? Con il mio apporto jazz e l’anima soul di Daria è venuto fuori qualcosa di veramente emozionante». Daria Biancardi: «Una bellissima idea quella che Giuseppe mi ha proposto e che mi ha reso felice. Beatles, che dire? E’ un repertorio iperconosciuto che canteranno tutti. Io manterrò la mia personalità artistica, la mia voce soul, ed entrerò in questo mondo in punta di piedi cercando di metterci un po’ del mio cuore ma con rispetto ed umiltà».

Tutti gli eventi sono gratuiti. Dest’Arte continua a credere nella cultura come occasione di sviluppo sociale, capace di creare legami, favorire la partecipazione e rendere i piccoli borghi protagonisti di un’esperienza artistica condivisa.