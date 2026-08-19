Crollo di Messina, il 25 agosto accertamenti del Ris sui resti biologici ritrovati

MESSINA (ITALPRESS) – Saranno effettuati il prossimo 25 agosto dai carabinieri del Ris di Messina gli accertamenti tecnici sui resti biologici ritrovati nell’area della palazzina crollata a Pistunina lo scorso 30 luglio. Gli esami dovranno stabilire a chi appartengano i frammenti recuperati tra le macerie e chiarire se siano riconducibili ai due dispersi, Santino Magazzù e Lhairu Warnakulasuriya, oppure a una delle quattro vittime già recuperate: Alessandra Frazzica, Carmelo Leone, Rosa Leone e Sara Leone. Il 27 agosto è invece previsto il primo sopralluogo del pool di consulenti nominati dalla Procura di Messina per accertare le cause del crollo.

L’ispezione interesserà l’area di via Giorgio La Pira, ancora sotto sequestro, e sarà estesa anche al parcheggio dello stadio Franco Scoglio e al piazzale della caserma del 24° Reggimento logistico “Peloritani”, dove sono custoditi i materiali recuperati dalle macerie.

L’inchiesta, coordinata dalle sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone, vede al momento tre indagati: gli imprenditori Alessandro Panarello, Pasquale D’Alì e Pietro Leone. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro o di terzi.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

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