Caltanissetta. Arriva in tutte le librerie “Oltre il Tempo”, il nuovo libro di Luca Miccichè

CALTANISSETTA. Esce “Oltre il tempo”, il nuovo libro di Luca Miccichè, presidente della Pro Loco Caltanissetta, disponibile oggi in tutte le librerie d’Italia e store digitali. Un viaggio nella memoria della città attraverso le storie delle persone che, con il loro lavoro, il talento e le loro scelte, ne hanno contribuito a costruire l’identità.

Ogni città ha le sue strade, le sue piazze, i suoi palazzi e i suoi monumenti. Ma sono soprattutto le persone a darle un’identità. È da questa consapevolezza che nasce “Oltre il tempo – Donne e uomini che hanno segnato l’identità di una città”, il nuovo libro di Luca Miccichè, presidente della Pro Loco Caltanissetta, pubblicato da SimplyBook.

Cosa rimane delle persone che hanno contribuito a rendere una comunità quella che è oggi? A Caltanissetta la memoria di queste figure è spesso ancora visibile. I loro nomi compaiono sulle targhe delle strade, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle chiese, nei palazzi e nei luoghi pubblici della città. Con il passare del tempo, però, quei nomi rischiano di trasformarsi in semplici riferimenti, perdendo il legame con le storie che li hanno generati.

Miccichè prova allora a fare un passo indietro e a restituire un volto a quei nomi. Le pagine di “Oltre il tempo” raccontano infatti un dialogo continuo tra la città e le persone che ne hanno accompagnato la crescita: uomini e donne che hanno studiato, insegnato, amministrato, curato, scritto, creato, innovato, vissuto la propria fede o messo le proprie competenze al servizio della comunità.

Alcuni di loro hanno raggiunto una notorietà che è andata ben oltre i confini di Caltanissetta e della Sicilia. Altri sono rimasti conosciuti soprattutto all’interno della propria città, affidati alla memoria di chi li ha incontrati o di chi ne ha raccolto il ricordo. Il libro li mette sullo stesso piano, perché il valore di una persona non si misura necessariamente dalla notorietà raggiunta, ma anche dalla traccia lasciata nella comunità.

Per SimplyBook, la pubblicazione di “Oltre il tempo” è stata ed è un progetto particolarmente interessante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto per il forte legame con il territorio: il libro nasce da una ricerca sulla memoria di Caltanissetta e restituisce valore a un patrimonio umano e culturale che rischia, in alcuni casi, di rimanere ai margini della narrazione contemporanea.

Ma c’è anche un secondo elemento: il volume dimostra come un libro possa diventare uno strumento di valorizzazione della comunità, andando oltre il semplice racconto individuale dell’autore. “Oltre il tempo” parla infatti di persone, ma attraverso quelle persone racconta una città, la sua evoluzione e il modo in cui generazioni diverse hanno contribuito a costruirla.

Per una casa editrice come SimplyBook, è inoltre un progetto che interpreta bene l’idea di editoria come strumento di raccolta e diffusione delle storie. Storie locali, certo, ma capaci di affrontare temi universali: la memoria, il senso di appartenenza, il rapporto tra passato e futuro e il ruolo delle persone nella costruzione di una comunità.

Infine, il libro rappresenta un interessante esempio di come la memoria locale possa diventare materia editoriale contemporanea, accessibile anche a chi non conosce già quelle vicende e, soprattutto, alle nuove generazioni.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti del progetto: raccontare la storia di una città attraverso le storie individuali di chi l’ha vissuta e trasformata.

“Oltre il tempo” diventa così anche un invito a guardare Caltanissetta con occhi diversi. A percorrere le sue strade chiedendosi chi siano le persone a cui sono intitolate. A osservare un busto, una targa o un edificio non soltanto come elementi del paesaggio urbano, ma come frammenti di una storia più grande.

La memoria, in questa prospettiva, non è una semplice celebrazione del passato. È uno strumento per capire il presente. Conoscere le vite di chi ci ha preceduto significa infatti comprendere che l’identità di una città non nasce in un momento preciso e non appartiene a una sola generazione. È il risultato di un processo lungo, fatto di scelte, passioni, sacrifici, intuizioni e responsabilità. Ed è anche un modo per interrogarsi sul futuro: quali persone, quali idee e quali iniziative stanno contribuendo oggi a costruire la Caltanissetta di domani?

Il titolo stesso, “Oltre il tempo”, racchiude il senso del libro. Le persone possono scomparire, ma le loro azioni continuano a produrre effetti. Restano nei luoghi, nelle istituzioni, nella cultura e, soprattutto, nella memoria collettiva.

Luca Miccichè, rivisitando del tutto le famose Edizioni Pro Loco degli anni 80, attraverso questo lavoro recupera dunque un patrimonio spesso invisibile e lo consegna ai lettori, con l’idea che conoscere chi ha contribuito a costruire una comunità significhi anche imparare a riconoscere il valore di quella comunità.

Perché una città non è fatta soltanto di ciò che si vede. È fatta soprattutto delle storie di chi, prima di noi, ha avuto il coraggio di lasciare un segno.

E alcune di quelle storie, se continuano a essere raccontate, possono davvero andare oltre il tempo.