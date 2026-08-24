Battuto all’asta per 3 milioni euro pallone della ‘mano di Dio’

– Il pallone con cui Diego Armando Maradona segno’ il gol della “Mano di Dio” per l’Argentina contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986 e’ stato venduto all’asta per 2,9 milioni di euro. L’asta da Heritage Auctions, negli Stati Uniti, si e’ tenuta lo scorso fine settimana, ma il prezzo di vendita e’ stato deludente perche’ si prevedeva che l’asta avrebbe battuto ogni record, raggiungendo i 10 milioni di dollari. Il gol di Maradona, che porto’alla vittoria per 2-1 dell’Argentina nei quarti di finale, e’ entrato nella storia del calcio. Il campione argentino salto’ e colpi’ il pallone con un pugno, ma l’arbitro non vide il fallo e convalido’ il gol. In seguito, dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali del 1986, il numero 10 dichiaro’ che il suo gol era stato segnato “un po’ di testa e un po’ con la mano di Dio”. La delusione per il prezzo finale di vendita e’ stata confermata non solo perche’ inferiore alle aspettative, ma anche perche’ la maglia indossata dalla stella argentina in quella stessa partita e’ stata venduta all’asta nel 2022 per oltre otto milioni di euro, diventando uno dei cimeli sportivi piu’ costosi mai battuti.