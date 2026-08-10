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Lello

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Lello |
Lun, 10/08/2026 - 21:35

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Una giornalista televisiva, Rachel Menitoff , dell’emittente KTLA della California mentre stava trasmettendo in tempo reale vede passeggiare su di lei tra il collo e il petto il grosso insetto. Lei resta impassibile fino a quando lo scarafaggio non ha deciso di saltare sul microfono e volare via. I colleghi e diversi utenti social hanno elogiato questo comportamento professionale perché nonostante “questo ospite indesiderato” è riuscita a resistere fino alla fine del servizio.

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