Una giornalista televisiva, Rachel Menitoff , dell’emittente KTLA della California mentre stava trasmettendo in tempo reale vede passeggiare su di lei tra il collo e il petto il grosso insetto. Lei resta impassibile fino a quando lo scarafaggio non ha deciso di saltare sul microfono e volare via. I colleghi e diversi utenti social hanno elogiato questo comportamento professionale perché nonostante “questo ospite indesiderato” è riuscita a resistere fino alla fine del servizio.