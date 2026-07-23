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Travolto da una moto a San Bartolomeo al Mare, morto bimbo di 6 anni

AdnKronos

Travolto da una moto a San Bartolomeo al Mare, morto bimbo di 6 anni

Gio, 23/07/2026 - 19:24

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(Adnkronos) –
È morto un bimbo di 6 anni ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo, di Torino, era arrivato in struttura in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto, mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.  Il bimbo, in vacanza con la famiglia, era stato subito soccorso e portato al Gaslini in elicottero. Oggi pomeriggio è avvenuto il decesso, confermato dall'ospedale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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