Sutera. Firmato il protocollo d’intesa con Soter e Fratres per la gestione e la manutenzione del campo di bocce

SUTERA. Nonostante l’emergenza incendi abbia tenuto impegnato il territorio e la stessa Amministrazione comunale, la stessa non ha interrotto il lavoro e l’impegno per il futuro di Sutera.

Lo ha sottolineato il sindaco Carmelo Salamone che ha annunciato la firma del Protocollo d’Intesa con Soter e Fratres per la gestione e la manutenzione del campo di bocce. Si tratta di un luogo che rappresenta un importante spazio di aggregazione, inclusione e socialità per i cittadini e che, d’ora in avanti, grazie alla stipula di questo protocollo d’intesa, potrà essere gestito e sottoposto alla necessaria manutenzione al fine di mantenerlo funzionale nel tempo.