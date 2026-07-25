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Sutera. Firmato il protocollo d’intesa con Soter e Fratres per la gestione e la manutenzione del campo di bocce

Redazione 1

Sutera. Firmato il protocollo d’intesa con Soter e Fratres per la gestione e la manutenzione del campo di bocce

Sab, 25/07/2026 - 00:26

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SUTERA. Nonostante l’emergenza incendi abbia tenuto impegnato il territorio e la stessa Amministrazione comunale, la stessa non ha interrotto il lavoro e l’impegno per il futuro di Sutera.

Lo ha sottolineato il sindaco Carmelo Salamone che ha annunciato la firma del Protocollo d’Intesa con Soter e Fratres per la gestione e la manutenzione del campo di bocce. Si tratta di un luogo che rappresenta un importante spazio di aggregazione, inclusione e socialità per i cittadini e che, d’ora in avanti, grazie alla stipula di questo protocollo d’intesa, potrà essere gestito e sottoposto alla necessaria manutenzione al fine di mantenerlo funzionale nel tempo.

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