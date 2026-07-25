Sutera. Dal 3 all’8 agosto settimana di sport e divertimento con il 17° Torneo di Bocce in piazza Zucchetto

SUTERA. Si svolgerà il 17° Torneo di Bocce con una settimana di sport, divertimento e sana competizione presso il campo bocce di Piazza Zucchetto. La fase eliminatoria si svolgerà dal 3 agosto al 7 agosto con partite tutti i giorni dalle 16 alle 20.
La finale per il 3° posto si svolgerà sabato 8 agosto alle 17,30. La finalissima sabato 8 agosto alle ore 18,30. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 luglio. Il sorteggio delle squadre e la formula del torneo saranno stabilite in base al numero degli iscritti.
Le partite si disputano al meglio dei 3 set (2 set su 3). Le finali si disputano al meglio dei 5 set (3 set su 5). In caso di parità dopo 30 minuti dall’inizio della partita, il set decisivo assegnerà la vittoria (escluso semifinali e finali). Gli eventuali spareggi si svolgeranno con gara unica. Eventuali variazioni alla formula del torneo saranno comunicate entro il 31/07/2026.