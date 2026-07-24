San Cataldo. L’Istituto scolastico “Carducci” partecipa con commozione al dolore della famiglia Marchì per la tragica scomparsa di Alessandro

SAN CATALDO. Tutta la comunità scolastica — il Dirigente scolastico Salvatore Parenti, i docenti, il personale ATA, gli studenti e le famiglie — hanno inteso partecipare con commozione all’immenso dolore degli alunni Alessio e Gabriele Marchí e della loro famiglia, per la tragica e improvvisa scomparsa del papà Alessandro.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Carducci, Salvatore parenti, ha sottolineato che “In questo momento di incommensurabile sofferenza per la perdita di un uomo che ha perso la vita nello svolgimento del proprio dovere al servizio della collettività come Vigile del Fuoco, desideriamo far sentire ad Alessio e Gabriele tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza e il nostro sostegno”.

“La Scuola – ha ricordato – non è solo un luogo di apprendimento, ma una comunità che condivide la vita, e oggi si stringe in un abbraccio forte e sincero attorno ai suoi ragazzi e alla loro famiglia”. La Dirigenza Scolastica, i docenti e la comunità tutta dell’Istituto “Carducci” di San Cataldo si sono pertanto stretti alla famiglia Marchì in questo momento così doloroso.