Sommatino. La dott.ssa Teresa Burgio è stata nominata commissario straordinario con i poteri di sindaco e Giunta

SOMMATINO. La dott.ssa Teresa Burgio è stata nominata Commissario straordinario presso il Comune di Sommatino con i poteri del sindaco e della Giunta. E’ stato il presidente della Regione Renato Schifani a firmare il relativo decreto. Quarantadue anni, originaria di Naro, attualmente segretaria generale al Comune di Mussomeli e segretaria a scavalco nel Comune di Naro, la dott.ssa Burgio vanta un’esperienza di commissario straordinario con i poteri di sindaco e Giunta a Campobello di Licata in provincia di Agrigento.

Il presidente del consiglio comunale Rosalba Sanfilippo, in un post pubblicato sulla sua pagina di Facebook, ha accolto la nomina della dott.ssa Burgio con parole significative: “Conosco la Dottoressa Burgio e ho sempre apprezzato in lei le qualità umane, la competenza amministrativa, il senso delle Istituzioni e la capacità di ascolto. Sono certa che metterà queste doti al servizio della Comunità di Sommatino in un momento che richiede equilibrio, responsabilità e spirito di servizio. Da Presidente del Consiglio Comunale rivolgo alla Dott.ssa Burgio i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo periodo possa rappresentare un’occasione di serenità amministrativa, dialogo e di ripartenza per il nostro paese”.

La presidente del consiglio (nella foto la prima a destra assieme alla stessa dott.ssa Cumbo) ha poi concluso augurando buon lavoro al Commissario straordinario e sottolineando che “Sommatino ha bisogno di ritrovare fiducia, unità e speranza. Sono convinta che, con il contributo delle Istituzioni e con il senso di responsabilità di ciascuno, Sommatino saprà rialzarsi e guardare avanti con rinnovata fiducia”.