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Consiglio comunale monotematico sul Consorzio Universitario di Caltanissetta

Redazione

Consiglio comunale monotematico sul Consorzio Universitario di Caltanissetta

Ven, 24/07/2026 - 13:51

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Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 29 giugno 2026, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale monotematico e in adunanza aperta per lunedì 27 luglio 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo del Carmine.

Un unico punto all’ordine del giorno:

Proposta di deliberazione n.58 del 03/06/2026: “Criticità del Consorzio Universitario di Caltanissetta e sui servizi alla formazione universitaria”.

Sono stati invitati ad intervenire nel corso dell’adunanza:

· Gianluca Tumminelli, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta;

· Massimo Midiri, Rettore Università degli Studi di Palermo;

· Salvatore Lucio Ficarra, Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta;

· Giorgia Morvillo e Simone Spanò, Rappresentanti degli Studenti Universitari UNIPA;

· Giuseppe Tomasella, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta;

· Girolamo Turano, Assessore all’Università e Formazione della Regione Siciliana;

· Walter Tesauro, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

· Gianluigi Amico, Commissario Straordinario Cefpas di Caltanissetta;

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web:https://caltanissetta.consiglicloud.it

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