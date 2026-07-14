San Cataldo. Il 19 luglio presentazione nel quartiere Mimiani – San Domenico Savio dell’opera “Sei tutto quello che ho” di Mariella Buono

SAN CATALDO. Cresce l’attesa nel quartiere Mimiani San Domenico Savio in vista dell’evento culturale in programma per la giornata di domenica 19 luglio. Ad annunciare l’evento è stato il presidente del comitato di quartiere Mimiani San Domenico Savio di San Cataldo, Carmelo Raimondi.
Domenica sera 19/7/26 alle ore 20,30, nel parcheggio di via G Costa sarà presentata la nuova opera della scrittrice Mariella Buono intitolata “Sei tutto quello che ho”. L’evento culturale è inserito nel programma estivo del quartiere. Presente all’evento anche la stessa scrittrice sancataldese Mariella Buono che presenterà la sua opera.