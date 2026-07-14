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San Cataldo. Il 19 luglio presentazione nel quartiere Mimiani – San Domenico Savio dell’opera “Sei tutto quello che ho” di Mariella Buono

Redazione 1

San Cataldo. Il 19 luglio presentazione nel quartiere Mimiani – San Domenico Savio dell’opera “Sei tutto quello che ho” di Mariella Buono

Mar, 14/07/2026 - 09:31

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SAN CATALDO. Cresce l’attesa nel quartiere Mimiani San Domenico Savio in vista dell’evento culturale in programma per la giornata di domenica 19 luglio. Ad annunciare l’evento è stato il presidente del comitato di quartiere Mimiani San Domenico Savio di San Cataldo, Carmelo Raimondi.

Domenica sera 19/7/26 alle ore 20,30, nel parcheggio di via G Costa sarà presentata la nuova opera della scrittrice Mariella Buono intitolata “Sei tutto quello che ho”. L’evento culturale è inserito nel programma estivo del quartiere. Presente all’evento anche la stessa scrittrice sancataldese Mariella Buono che presenterà la sua opera.

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