San Cataldo. A settembre c’è la 13^ edizione del Concerto di Fine Estate co la Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi

SAN CATALDO. Quest’anno sarà un’edizione speciale: interamente sostenuta dalle aziende del territorio e da cittadini che hanno scelto di credere nella cultura. Tredici edizioni consecutive, dal 2014 a oggi. Tredici anni in cui la Giovane Orchestra Sicula e tutto il suo staff hanno lavorato con passione per offrire alla città un appuntamento che non fosse soltanto uno spettacolo, ma un vero momento di crescita culturale.

“Oggi – ha spiegato il maestro Capizzi – la parola cultura sembra essere scomparsa da molti eventi estivi. Eppure è proprio la cultura a dare identità a un territorio. Sul palco ci saranno giovani orchestrali del nostro territorio, ragazzi che qui studiano, docenti che qui insegnano, professionisti che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della comunità.

“Noi non vendiamo semplice intrattenimento. Costruiamo occasioni di incontro, di socialità, di formazione e di speranza. Piantiamo semi di bellezza, perché siamo convinti che siano proprio questi semi a poter far crescere una comunità più consapevole, più unita e più forte”, ha concluso il maestro Raimondo Capizzi che ha dato appuntamento a tutti per il 13° Concerto di Fine Estate – Città di San Cataldo.