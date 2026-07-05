Incidenti, auto finisce in un canale in provincia di Rovigo: un morto

(Adnkronos) – Un giovane è morto dopo essere finito con l'auto nel canale Poazzo a Canaro in provincia di Rovigo. E' accaduto la notte scorsa, intorno alle 3, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione degli stessi vigili del fuoco, le squadre hanno trovato il veicolo ribaltato nel canale. Utilizzando un'autogru il mezzo è stato recuperato e all'interno dell'abitacolo è stato trovato il corpo senza vita del ragazzo. Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che ha perlustrato l'area escludendo la presenza di altre persone coinvolte. Presenti anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri.

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