Il cordoglio del Presidente Gianluca Bruzzaniti e del Consiglio Comunale per la scomparsa del Caporeparto Alessandro Marchì

Il Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti, e l’intero civico consesso si uniscono con profonda commozione al dolore della famiglia e dell’intera comunità provinciale nissena per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del Fuoco, Alessandro Marchì, deceduto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento degli incendi che stanno interessando il territorio.

Di seguito le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale, Gianluca Bruzzaniti:

«A nome mio e dell’intero Consiglio Comunale di Caltanissetta, esprimo il più sentito e profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del caporeparto dei Vigili del Fuoco, Alessandro Marchì.

Ci stringiamo con commozione e affetto infinito alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi del Comando Provinciale.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra città: un servitore dello Stato che ha sacrificato la propria vita, fino all’ultimo istante, per difendere il nostro territorio e la nostra comunità.

Il suo coraggio e la sua dedizione resteranno scolpiti nella nostra memoria».