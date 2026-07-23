Ponte Stretto: Salvini, finanziamento resta certo, nessuna incertezza o arretramento

“Il finanziamento dell’opera resta certo e stabilito, suddiviso chiaramente tra le risorse a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ei fondi a carico del Fondo per lo sviluppo di coesione che sono chiaramente individuati finalizzati, dalla legge e che vanno integralmente a coprire quello che sarà l’intervento necessario”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time in Senato, rispondendo a un’interrogatorio sul Ponte sullo Stretto di Messina . “Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento né sul fronte europeo né sul fronte della progettazione. Nessun arretramento rispetto all’obiettivo di promuovere attraverso il ponte una rinascita economica, infrastrutturale, trasportistica e anche turistica di tutto il sud del Paese”, ha ribadito