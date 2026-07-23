Caltanissetta, Meloni: “Scomparsa vigile del fuoco Alessandro Marchì ci addolora profondamente”

“La scomparsa del Capo Reparto Alessandro Marchì ci addolora profondamente. Ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, svolgendo fino all’ultimo il proprio dovere con coraggio, dedizione e straordinario senso di responsabilità. Ai suoi familiari, ai colleghi ea tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni .