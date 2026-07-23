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Caltanissetta, Meloni: “Scomparsa vigile del fuoco Alessandro Marchì ci addolora profondamente”

Redazione

Caltanissetta, Meloni: “Scomparsa vigile del fuoco Alessandro Marchì ci addolora profondamente”

Gio, 23/07/2026 - 16:38

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“La scomparsa del Capo Reparto Alessandro Marchì ci addolora profondamente. Ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, svolgendo fino all’ultimo il proprio dovere con coraggio, dedizione e straordinario senso di responsabilità. Ai suoi familiari, ai colleghi ea tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni .

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