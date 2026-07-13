Forza Italia, Vito Arnone nuovo commissario a Vizzini: «Ripartiamo da radicamento e partecipazione»

Catania, 13 luglio – Vito Arnone è il nuovo commissario di Forza Italia nel Comune calatino di Vizzini. La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi dal segretario provinciale azzurro, l’eurodeputato Marco Falcone, nell’ambito del percorso di rafforzamento organizzativo del partito nel Catanese. «Affidiamo a Vito Arnone un incarico importante – dichiara Falcone – con la certezza che saprà consolidare azioni e presenza di Forza Italia a Vizzini attraverso un lavoro di ascolto, coinvolgimento e costruzione di una classe dirigente vicina ai cittadini».Soddisfazione viene espressa anche dal vicesegretario provinciale FI Antonio Villardita: «La nomina di Arnone completa l’assetto del partito a Vizzini, dove siamo impegnati nel sostegno all’Amministrazione del sindaco Salvatore Ferraro. Da oggi Forza Italia ha una guida politica serie e un punto di riferimento certo per iscritti, amministratori e simpatizzanti, nel segno dei valori del nostro partito e della coerenza».