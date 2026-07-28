Eccellenza. L’attaccante juniores Luca Pulci (2007) riconfermato alla Sancataldese

Non solo acquisti in entrata, ma anche riconferme dei migliori prospetti del vivaio verdeamaranto. C’è anche tutto questo nella definizione di un nuovo organico per la Sancataldese che militerà nel campionato di Eccellenza. In questo contesto si inserisce la riconferma di uno dei tanti elementi giovani della galassia spazio temporale: si tratta di Luca Pulci che è stato riconfermato per la nuova stagione 2026/27.
Attaccante classe 2007, Luca è stato un assoluto protagonista con la formazione Juniores nelle passate stagioni. Dopo aver già respirato l’aria della prima squadra, compie il salto definitivo ed entra ufficialmente a far parte del gruppo agli ordini di mister Davide Boncore per la nuova stagione.