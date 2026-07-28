ChatGPT Work arriva su mobile per le attività quotidiane supportate dall’AI

(Adnkronos) – OpenAI arricchisce di nuove opzioni operative la gestione automatizzata delle attività quotidiane grazie alla disponibilità su dispositivi mobili di ChatGPT Work, lo strumento progettato per delegare compiti complessi strutturati in più fasi. L'estensione delle funzionalità agli smartphone permette agli utenti di coordinare impegni e progetti personali integrando direttamente il contesto proveniente da applicazioni esterne come Gmail, Calendar e Drive. Il funzionamento del sistema si basa su una logica di interazione guidata, in cui l'utente è invitato a definire gli obiettivi con indicazioni precise: "Descrivi il risultato che vuoi ottenere. Spiega a ChatGPT Work, nel modo più dettagliato possibile, cosa vuoi che faccia per te", oltre ad aggiungere le fonti necessarie e impostare passaggi di verifica prima dell'invio di comunicazioni o dell'aggiornamento di dati. Tra i diversi ambiti di applicazione figurano la preparazione di briefing giornalieri sulle priorità quotidiane, la ricerca di disponibilità per visite o manutenzioni, l'organizzazione di eventi personali e la gestione di fogli di calcolo condivisi per attività di gruppo. Nelle indicazioni per l'uso pratico viene raccomandato di definire con chiarezza le autorizzazioni necessarie e le fonti da consultare, ricordando che "per informazioni importanti, appuntamenti, prezzi, prenotazioni e messaggi, verifica sempre i dettagli finali prima di procedere". La fruizione della modalità mobile offre una gestione immediata dell'avanzamento delle attività e delle relative approvazioni, mentre per le operazioni più complesse che richiedono file locali o funzionalità avanzate di navigazione rimane la possibilità di proseguire il lavoro da postazione desktop.

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