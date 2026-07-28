Salute

Palermo, De Lucia: “Segnali che la mafia voglia acquistare droni lanciamine”

Redazione 3

Palermo, De Lucia: “Segnali che la mafia voglia acquistare droni lanciamine”

Mar, 28/07/2026 - 12:30

Condividi su:

“Abbiamo trovato armi che vengono dal Salento ma la cui provenienza è l’area balcanica, cioè l’ex Jugoslavia, ma sappiamo di un interesse della mafia verso armi più sofisticate: quelle ad esempio del mercato nero nato con la guerra Russa-Ucraina. Abbiamo segnali di acquisto di droni lanciamine, armi da cui non siamo preparati a difenderci. C’è dunque un tentativo di ricostituire un arsenale di qualità. Questo sia nel circondario di Palermo che in altri territori”. Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nel corso dell’audizione davanti alla commissione nazionale Antimafia (ANSA).

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta